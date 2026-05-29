Natalia Alcázar y Enrique Cuellar vuelven como dúo y emocionan con “Mujer bonita”

Una de las presentaciones más esperadas de la gala de “El Reencuentro” en La Gran Batalla – Duelo de Voces fue protagonizada por Natalia Alcázar y Enrique Cuellar, dos participantes que lograron dejar huella dentro de la competencia.

Ambos habían sido muy elogiados cuando se presentaron juntos a dúo, por lo que el público y los jueces esperaban volver a verlos compartiendo escenario. Este jueves, ese pedido se hizo realidad.

Natalia y Enrique regresaron a la gala especial con una interpretación cargada de emoción, complicidad y talento. La canción elegida fue “Mujer bonita”, una composición de Marco Veizaga, presentada en una versión inédita que fue recibida con entusiasmo por todos los presentes.

La presentación logró una ovación del público y de los jueces, quienes destacaron la conexión artística entre ambos intérpretes y la fuerza que pueden proyectar juntos sobre el escenario.

Tras escucharlos, Marco Veizaga no ocultó su emoción por la interpretación de su canción y aseguró que la música logró tocar fibras muy sensibles.

“Me ha emocionado. La música hace que florezca todo y se puede sentir así de bonito. La canción podría estar en plataformas próximamente. Se los ve emocionados, los voy a producir, yo los veo como los Pimpinela bolivianos”, expresó el juez.

La historia entre ambos dentro de la competencia también hizo más especial este reencuentro. Natalia fue eliminada en una gala frente a Enrique, quien logró imponerse en aquella ocasión. Tiempo después, Enrique también dejó la competencia en la semana previa a la gran final.

Ahora, lejos de la presión de la eliminación, los dos volvieron a encontrarse desde la música, demostrando que su conexión artística puede abrir nuevas oportunidades más allá del programa.

Natalia Alcázar y Enrique Cuellar se perfilan como dos grandes propuestas musicales, no solo como solistas, sino también como dúo, con una química escénica que volvió a conquistar al público.

Su presentación en “El Reencuentro” dejó claro que algunas voces, aunque salgan de la competencia, siguen brillando y pueden encontrar nuevos caminos para continuar creciendo dentro de la música boliviana.

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