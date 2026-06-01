Así arrancó la gran final de Duelo de Voces con Jerome y Fabi Valdivia

La gran final de La Gran Batalla – Duelo de Voces arrancó con una noche llena de música, emoción y expectativa, prometiendo una gala inolvidable para el público.

Desde el inicio del programa, el escenario se encendió con presentaciones especiales que elevaron la energía de la noche. Jerome y Fabi Valdivia fueron parte de este arranque cargado de talento, marcando el tono de una final que promete grandes momentos.

La emoción también llegó de la mano de los tres finalistas: Esteban Garnica, Sarahni Paniagua y Jonatan Peñaranda, quienes subieron al escenario con interpretaciones espectaculares y demostraron por qué llegaron hasta la última instancia de la competencia.

Cada presentación estuvo marcada por fuerza vocal, entrega, conexión con el público y una puesta en escena pensada para una noche decisiva.

La gala final comenzó con un ambiente de celebración, pero también con la tensión propia de una competencia donde todo puede pasar. Los finalistas llegan con historias distintas, estilos propios y el mismo sueño: convertirse en el gran ganador de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

Esteban Garnica, Sarahni Paniagua y Jonatan Peñaranda representan tres caminos musicales que lograron conquistar al jurado y al público durante toda la temporada.

El inicio del programa dejó claro que esta final será una verdadera noche de impacto, con invitados especiales, grandes interpretaciones y momentos que podrían quedar en la memoria de los televidentes.

La competencia entra en su etapa más emocionante y el público vive minuto a minuto una gala prometedora, donde el talento boliviano vuelve a brillar con fuerza sobre el escenario.

La gran final ya está en marcha y la pregunta sigue abierta: ¿quién logrará conquistar el título?

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