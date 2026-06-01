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La gran batalla

El público decide: vota por tu favorito en la gran final

Jonatan Peñaranda, Sarahni Paniagua y Esteban Garnica llegan al escenario decisivo en una gala imperdible. El público puede apoyar a su favorito ingresando a www.voto.reduno.com.bo

Silvia Sanchez

31/05/2026 21:28

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El público decide: vota por tu favorito en la gran final
Santa Cruz, Bolivia

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La emoción llega a su punto más alto en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Después de semanas llenas de talento, historias conmovedoras, grandes interpretaciones y momentos que hicieron vibrar al público, la competencia se prepara para vivir su gran final.

Esta noche, Jonatan Peñaranda, Sarahni Paniagua y Esteban Garnica subirán al escenario decisivo con un solo objetivo: convertirse en el gran ganador de esta temporada.

Los tres finalistas llegan con caminos distintos, pero con el mismo sueño. Jonatan representa la versatilidad, la fe y la búsqueda de una identidad musical propia. Sarahni llega con una voz llena de emoción, sensibilidad y fuerza interpretativa. Esteban lo hace con carisma, entrega y una historia que logró tocar el corazón del público.

La gala promete ser una noche de alto impacto, cargada de música, emoción, sorpresas y presentaciones que pueden marcar la diferencia hasta el último minuto.

Pero el público también será protagonista de esta final. Los seguidores pueden apoyar a su participante favorito ingresando a:

http://www.voto.reduno.com.bo

Cada voto cuenta y puede ser decisivo para definir quién levantará el título de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

No te pierdas esta noche imperdible, donde el talento boliviano volverá a brillar con fuerza y donde tres sueños se jugarán todo sobre el escenario.

Tres finalistas. Una sola noche. Un ganador.

Mira la programación en Red Uno Play

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