Jonatan Peñaranda abre la gran final con “Ilumina” y emociona al jurado

La gala más esperada de la temporada en La Gran Batalla – Duelo de Voces inició con una presentación cargada de identidad, emoción y talento.

El encargado de inaugurar la gran final fue Jonatan Peñaranda, representante de La Paz y finalista del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda, quien subió al escenario con una propuesta propia y llena de personalidad.

Jonatan interpretó “Ilumina”, una canción de su autoría en género folk reggae, con la que logró conectar rápidamente con el público y llevarse una fuerte ovación en el inicio de la noche decisiva.

La interpretación marcó un arranque potente para la final, mostrando a un Jonatan seguro, con estilo definido y dispuesto a dejar todo sobre el escenario en busca del título.

Durante la ronda de devoluciones, los jueces destacaron su crecimiento, su identidad musical y el riesgo artístico que asumió al presentar una canción propia en una instancia tan importante.

Diego Ríos resaltó la esencia del finalista y aseguró que su estilo ya está claramente marcado.

“Esencia pura, tu estilo bien marcado, es tu estilo, felicidades. Creo que el programa ha sido fuente de inspiración para tu canción. Ha habido un buen crecimiento, felicidades, seguramente vas a ser grande”, expresó.

A su turno, Alenir Echeverría destacó que Jonatan encontró algo fundamental dentro de la competencia: una identidad artística propia.

“Buscamos identidad y Jonatan la tiene desde que empezó a cantar. Es tu estilo y tu forma, pero quiero ayudarte a que sigas fusionando las canciones. Muy bonito”, señaló.

Tito Larenti también felicitó al participante por el camino recorrido y por la escuela artística que logró construir durante su paso por el programa.

“Me encanta, la verdad has hecho una gran escuela, felicidades. Yo creo que a esta altura, muchos éxitos”, manifestó.

Finalmente, Marco Veizaga elogió el trabajo del equipo y la valentía de arriesgarse con una propuesta diferente en plena final.

“Tremendo equipo. Me he sentido emocionado y complacido, me he sentido lleno con todas las cosas que han decidido hacer y ese valor que han tenido para arriesgarse. Ha generado un artista que ha roto el escenario”, afirmó.

Con esta primera presentación, Jonatan Peñaranda dejó claro que llegó a la gran final con una propuesta sólida, una voz auténtica y una identidad musical que logró conquistar al jurado y al público.

La noche recién comienza y La Gran Batalla – Duelo de Voces promete una final de alto impacto, donde cada canción puede cambiarlo todo.

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