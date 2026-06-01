Sarahni Paniagua conquista la gran final con “Tonta”, una canción propia llena de dulzura y pop

La gran final de La Gran Batalla – Duelo de Voces continuó con una presentación llena de dulzura, identidad y talento sobre el escenario.

Como segunda participante de la gala final especial, fue el turno de Sarahni Paniagua, quien forma parte del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda.

Con la dulzura que la caracteriza, Sarahni interpretó “Tonta”, una canción de su propia creación en ritmo pop, logrando impresionar al público, al jurado y a sus mentores en una de las noches más importantes de la competencia.

La presentación mostró una faceta más artística de la finalista, no solo como intérprete, sino también como compositora, apostando por una propuesta fresca, pegajosa y con identidad propia.

Durante la ronda de devoluciones, Alenir Echeverría destacó la calidad del tema y celebró que el programa haya brindado a los participantes la oportunidad de mostrar canciones propias.

“Qué buena que está la canción, qué bueno que el programa les brindó esta oportunidad. Tiene que seguir adelante, está muy bueno el tema, felicidades”, expresó.

A su turno, Tito Larenti resaltó la puesta en escena y aseguró que esta presentación puede marcar un impulso importante en la carrera de Sarahni.

“Una gran performance, un show increíble. Qué bueno que puedas generar identidad y que de aquí puedas despegar”, señaló.

También se pronunció Juampi Ojeda, mentor de Sarahni, quien destacó el resultado logrado en la propuesta musical y audiovisual.

“Me sorprendió la versión y video que lograron”, manifestó.

Por su parte, Lilibeth Temo celebró la canción y resaltó que se trata de una propuesta con mucho potencial.

“La canción me encantó, está súper pegajosa, tanto la canción como el video”, expresó.

Tras recibir los elogios, Sarahni agradeció el trabajo de todo el equipo de producción y el respaldo recibido a lo largo de la competencia.

“Es espectacular el trabajo que ha hecho toda la producción. Agradecer a todas las personas que apoyaron”, dijo emocionada.

Con “Tonta”, Sarahni Paniagua dejó claro que llegó a la gran final con una propuesta sólida, dulce y moderna, demostrando que tiene voz, identidad y una historia musical propia para seguir creciendo después de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

Mira la programación en Red Uno Play