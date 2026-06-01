Esteban Garnica y Sarahni Paniagua pasan a la fase final por el título de Duelo de Voces

La emoción llegó a uno de los momentos más intensos de la gran final de La Gran Batalla – Duelo de Voces. Tras las presentaciones de los tres finalistas, el público y los jueces tomaron una decisión clave para definir quiénes continuarían en la pelea por el título.

El primer clasificado a la siguiente fase fue Esteban Garnica, quien logró imponerse con el apoyo del público y obtuvo el 52% de los votos, convirtiéndose en el primer finalista en avanzar a la ronda decisiva de la competencia.

Posteriormente, los jueces se reunieron para definir quién sería el contrincante de Esteban en la última etapa de la gran final.

En medio de un ambiente cargado de expectativa, Tito Larenti fue el juez encargado de anunciar la decisión del jurado.

“Tres grandes artistas, pero llegamos a un consenso y quien obtiene el tercer lugar en La Gran Batalla – Duelo de Voces es Jonatan Peñaranda”, indicó.

Con esta determinación, Sarahni Paniagua pasó a la siguiente fase y se convirtió en la rival de Esteban Garnica en la disputa final por el título.

El momento fue profundamente emotivo para Jonatan Peñaranda, quien se despidió del escenario tras alcanzar el tercer lugar de la competencia, consolidándose como una de las mejores voces del país.

El representante de La Paz agradeció a Bolivia, al programa, al jurado, a la producción y a su familia por el apoyo recibido durante toda esta experiencia.

“Agradecer a Bolivia entera por esta hermosa oportunidad, a La Gran Batalla, a los jueces, productores, me han ayudado a crecer. A mi familia, este premio es para ustedes, bien merecido lo tenemos, este es el inicio de todo”, expresó Jonatan emocionado.

Su salida fue recibida con aplausos y reconocimiento, luego de una temporada en la que logró demostrar talento, identidad, versatilidad y una fuerte conexión con el público.

Ahora, la competencia entra en su etapa más decisiva con Esteban Garnica y Sarahni Paniagua como los dos finalistas que buscarán quedarse con el título de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

La gran final continúa con una pregunta que mantiene la expectativa al máximo: ¿quién se convertirá en el gran ganador de la temporada?

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