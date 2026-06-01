Arrancó la gran final de Duelo de Voces con una noche de infarto

La noche más esperada llegó. La Gran Batalla – Duelo de Voces inició su gran final con una gala cargada de emoción, talento, expectativa y mucha música.

Después de semanas de competencia, historias conmovedoras, lágrimas, aplausos y presentaciones inolvidables, Jonatan Peñaranda, Sarahni Paniagua y Esteban Garnica llegaron al escenario decisivo con un solo objetivo: convertirse en el gran ganador de esta temporada.

La final promete ser una verdadera noche de infarto. Cada finalista interpretará dos canciones, en una última oportunidad para demostrar su evolución artística, fuerza vocal, conexión con el público y todo lo aprendido durante la competencia.

Jonatan Peñaranda llega representando a La Paz, con una propuesta marcada por versatilidad, identidad musical y una historia de fe, lucha y perseverancia.

Sarahni Paniagua llega con una voz cargada de emoción, sensibilidad y potencia interpretativa, después de conquistar al público con presentaciones llenas de sentimiento.

Esteban Garnica, representante de Cochabamba, llega a esta instancia con carisma, entrega y una historia de vida que tocó el corazón de los televidentes.

Los tres finalistas tienen caminos distintos, pero comparten el mismo sueño: levantar el título de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

El escenario ya está encendido y la emoción se siente desde el inicio del programa. Esta noche, cada canción puede cambiarlo todo y cada interpretación será clave para acercarse a la victoria.

La gran final ya está en marcha y promete una definición llena de tensión, aplausos, sorpresas y momentos inolvidables.

Jonatan, Sarahni y Esteban lo dejarán todo sobre el escenario.

Tres voces. Dos canciones cada uno. Una sola corona.

Esta noche, Bolivia conocerá al ganador de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

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