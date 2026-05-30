Pacientes con cáncer en emergencia por bloqueos y falta de medicamentos

La presidenta de la Asociación de Personas con Cáncer, Rosario Calle, advirtió que la situación de los pacientes oncológicos en Bolivia es crítica ante la suspensión de tratamientos por bloqueos y falta de medicamentos. En una entrevista en Que No Me Pierda (QNMP), la dirigente calificó la situación como una emergencia que pone en riesgo la vida de los pacientes.

“Ya es un mes que los pacientes no pueden realizar sus tratamientos. Un día que no reciben tratamiento es un día menos de vida para ellos. Muchos vienen de Oruro, Cochabamba y otros departamentos y lamentablemente están en sus casas sufriendo dolor”, señaló Calle.

Problemas en hospitales y atención domiciliaria

La dirigente explicó que los hospitales carecen de medicamentos esenciales, y las ambulancias no pueden realizar visitas domiciliarias por falta de combustible y diésel, lo que agrava el sufrimiento de los pacientes y de sus familias.

“No hay morfina, tramadol ni otros medicamentos para el dolor. Muchos pacientes deben comprarlos, pero la mayoría no tiene recursos económicos”, añadió Calle.

Exigencias a las autoridades

Rosario Calle señaló que desde hace meses la Asociación ha solicitado a las autoridades la dotación de insumos y presupuestos para cuidados paliativos, así como la atención prioritaria de los pacientes que requieren tratamientos urgentes.

“Exigimos a las autoridades que resuelvan de una vez. No se puede permitir que tantos pacientes sigan sufriendo. Un día sin tratamiento puede significar la muerte de un paciente”, enfatizó

Impacto de los bloqueos y movilizaciones

La presidenta de la Asociación destacó que los bloqueos prolongados en el país han truncado la esperanza de los pacientes y han limitado la atención médica de manera general, afectando a personas con cáncer, epilepsia y otros padecimientos graves.

“Pedimos a todas las partes que den soluciones prontas. La vida de los pacientes está en riesgo y no puede esperar”, concluyó Rosario Calle.

Mira la programación en Red Uno Play