"El señor del Chapare está muy nervioso": Quiroga afirma que Morales busca impunidad con los bloqueos

Respecto a la situación de conflicto y bloqueos en el país, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, afirmó que "el señor del Chapare (Evo Morales) está muy nervioso". Según el exmandatario, esta alarmante inquietud responde a que Morales debió estar desde el primer día respondiendo ante la justicia por su "inmoralidad" y por todo el daño ocasionado al país.

Quiroga sostuvo que las movilizaciones actuales no reflejan un descontento vecinal genuino, sino que se trata de personas enviadas desde el Trópico con el único fin de agitar las calles. Para la exautoridad, el líder cocalero utiliza el "cinismo y el oportunismo debido a que pesa sobre él un mandamiento de aprehensión y su esquema internacional se está desmoronando".

Bloqueos y situación judicial

De acuerdo a Quiroga, detrás de lo que se presenta como una legítima reivindicación popular, se esconderían intenciones de alterar el orden constitucional vigente. El exgobernante enfatizó que el sistema judicial boliviano ha operado históricamente como un apéndice condicionado por los gobiernos de turno, permitiendo reiteradas violaciones a la Carta Magna.

Esta lectura de la crisis coincide con la reciente determinación judicial en La Paz que otorgó la tutela de acción de libertad a los dirigentes Mario Argollo y Vicente Salazar. Tras quedar sin efecto sus órdenes de aprehensión, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) reapareció para anunciar que las bases decidirán si asisten al diálogo con el Gobierno.

La urgencia de aplicar la ley

Acerca del pedido de sectores movilizados sobre la renuncia del presidente, Quiroga advirtió que el manejo del tiempo es clave y que las oportunidades de concertación se agotan. En este escenario crítico, recordó que el Ejecutivo tiene la obligación constitucional de aplicar la ley para restablecer de inmediato la convivencia pacífica de todos los ciudadanos.

Finalmente, el líder político remarcó la necesidad de ejecutar un cambio radical en el país que incluya la limpieza de los elementos criminales vinculados a las economías ilícitas legalizadas en el pasado. Bajo este criterio, instó a la actual administración estatal a dar certezas y un rumbo claro para superar el conflicto y retomar el impulso del desarrollo nacional.

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