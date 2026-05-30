Abogado de Argollo: "Anulación de orden de aprehensión es un avance para el diálogo"

El abogado Yaco Conde, defensor del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, calificó como un avance la anulación de la orden de aprehensión que pesaba sobre su defendido. La medida fue emitida por el Juzgado de Sentencia Segundo de La Paz y busca garantizar que los dirigentes puedan participar en futuras mesas de diálogo.

“La anulación de la orden de aprehensión es un avance pequeño, pero un avance. Permite que los dirigentes puedan consultar a sus bases y decidir sobre su asistencia a la mesa de diálogo”, señaló Conde .

Condiciones para el diálogo

El abogado explicó que la decisión judicial no asegura automáticamente la presencia de Argollo en las conversaciones, ya que dependerá de lo que determinen las bases de la COB en el Ampliado de Emergencia convocado para el sábado en el Complejo de la Universidad Pública del Alto. Este encuentro será clave para definir si se va efectivamente al diálogo con el Gobierno.

“Este ampliado determinará la ruta a seguir. Las bases ya tienen posiciones firmes y decidirán si se participa en la mesa de diálogo”, agregó Conde.

Acción de libertad

Conde recordó que la acción de libertad presentada el día anterior también buscó resguardar la legalidad ante un vacío normativo dejado por la abrogación de la Ley 1341, y evitar que los dirigentes fueran afectados por medidas arbitrarias que impedían el diálogo.

Además, señaló que la anulación no elimina otros procesos penales existentes, pero sí permite desbloquear las condiciones para avanzar en negociaciones y recuperar la confianza de la dirigencia sindical, un factor considerado esencial para pacificar el país.

“El Gobierno debe recuperar la confianza de la gente y de la dirigencia, y esta medida contribuye a que el diálogo pueda darse de manera efectiva”, concluyó el abogado.

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