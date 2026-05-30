"Se debe aplicar la ley para establecer la convivencia pacífica": Tuto Quiroga sobre la situación del país

Ante el complejo escenario de bloqueos y pedidos de los movilizados por interrumpir el orden democrático, el expresidente Jorge Tuto Quiroga enfatizó que “se debe aplicar la ley para establecer la convivencia pacífica, el poder vender, el poder tener oxígeno, el tener gasolina, tener la vida rutinaria, cotidiana, tranquila”.

Para la exautoridad, el Poder Ejecutivo cuenta con las herramientas normativas e institucionales necesarias para garantizar el libre tránsito de los ciudadanos. Quiroga insistió en que el manejo del tiempo resulta un factor crítico en la resolución de los conflictos, advirtiendo que las posiciones se vuelven más intransigentes cuando se postergan las soluciones.

Un diálogo condicionado y en la incertidumbre

Esta postura coincide con un momento de alta tensión, luego de que la justicia paceña beneficiara con una acción de libertad a los dirigentes Mario Argollo y Vicente Salazar, anulando sus órdenes de aprehensión. Tras este fallo, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) condicionó la participación del sector en las mesas de negociación, delegando la decisión final a las bases movilizadas.

El exmandatario denunció que detrás de estas movilizaciones populares existen intenciones orientadas a desestabilizar el orden constitucional del país. De manera directa, apuntó contra “el señor del Chapare” (Evo Morales) de utilizar el descontento social de forma oportunista para eludir los procesos legales pendientes en su contra.

Institucionalidad en crisis y reformas necesarias

Asimismo, Quiroga cuestionó la idoneidad del sistema judicial actual, calificándolo como un apéndice condicionado por los intereses de los gobiernos de turno. Bajo esta perspectiva, recordó las reiteradas vulneraciones a la Constitución Política del Estado cometidas en el pasado, como los intentos de forzar mandatos presidenciales consecutivos al margen de las leyes.

Finalmente, el líder político reiteró la urgencia de reencauzar la economía nacional mediante una apertura radical a la inversión y el combate frontal a las economías ilícitas que contaminan el país. En este sentido, instó al Gobierno actual a dar certezas y un rumbo claro para que toda la ciudadanía recupere la normalidad institucional en los próximos días.

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