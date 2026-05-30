¿Por qué la leche de búfala es considerada la proteína del futuro? Esto dice una nutricionista

Una especialista explicó las propiedades y beneficios de los productos elaborados a base de leche de búfala en el programa Que No Me Pierda.
29/05/2026 23:42
Escuchar esta nota
La nutricionista María Belén Vaca explicó los beneficios de los productos elaborados a base de leche de búfala, entre ellos derivados lácteos como queso, yogur y otros productos elaborados a partir de esta leche.
“Tenemos algunos productos elaborados a partir de leche de búfala y, estos son de proteína A2A2. Esto hace que la leche sea más similar a la leche humana, lo que significa una mejor digestión y una mayor absorción”, señaló.
La especialista detalló que este tipo de leche contiene hasta un 40% más de proteína y hasta un 50% más de grasa en comparación con otras leches de origen animal, además de un mayor aporte de micronutrientes como vitamina A, fósforo y magnesio.
Asimismo, destacó que puede tener hasta un 40% menos de colesterol y menos calorías, lo que la convierte en una opción viable para personas con restricciones en el consumo de carnes rojas o con alteraciones en el perfil lipídico.
“Es considerada la proteína del futuro. En otros países ya se elaboran productos gourmet a base de carne y leche de búfala”, añadió Vaca.
Mira la programación en Red Uno Play