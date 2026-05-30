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¿Por qué la leche de búfala es considerada la proteína del futuro? Esto dice una nutricionista

Una especialista explicó las propiedades y beneficios de los productos elaborados a base de leche de búfala en el programa Que No Me Pierda. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

29/05/2026 23:42

Agregar Reduno en
Leche de búfala destaca por alto valor proteico y fácil digestión
Santa Cruz, Bolivia

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La nutricionista María Belén Vaca explicó los beneficios de los productos elaborados a base de leche de búfala, entre ellos derivados lácteos como queso, yogur y otros productos elaborados a partir de esta leche.

“Tenemos algunos productos elaborados a partir de leche de búfala y, estos son de proteína A2A2. Esto hace que la leche sea más similar a la leche humana, lo que significa una mejor digestión y una mayor absorción”, señaló.

La especialista detalló que este tipo de leche contiene hasta un 40% más de proteína y hasta un 50% más de grasa en comparación con otras leches de origen animal, además de un mayor aporte de micronutrientes como vitamina A, fósforo y magnesio.

Asimismo, destacó que puede tener hasta un 40% menos de colesterol y menos calorías, lo que la convierte en una opción viable para personas con restricciones en el consumo de carnes rojas o con alteraciones en el perfil lipídico.

“Es considerada la proteína del futuro. En otros países ya se elaboran productos gourmet a base de carne y leche de búfala”, añadió Vaca.

Leche de búfala destaca por alto valor proteico y fácil digestión

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