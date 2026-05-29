Este sábado realizarán una degustación de lácteos y carne de búfalo en Santa Cruz

Una propuesta gastronómica diferente y altamente nutritiva llega a la capital cruceña. Este sábado 30 de mayo, a partir de las 10:00 horas, las instalaciones de Fercogan, ubicadas en la zona de la Pampa de la Isla, serán el escenario de un evento especial de degustación y exhibición enfocado en dar a conocer las bondades de los productos derivados de la carne y la leche de búfala.

El evento se desarrollará en paralelo a la décima versión del tradicional remate "Oro Negro", una actividad que este año busca abrirse no solo a ganaderos y criadores, sino a toda la población curiosa por descubrir sabores tradicionales con un toque especial.

Un festín tradicional con el toque "bufalino"

La oferta culinaria para los asistentes promete fusionar la tradición cruceña con la riqueza de los lácteos de búfala. Rodrigo Molina, vicepresidente de la Asociación de Criadores de Búfalos, expresó su entusiasmo por el progreso del sector y detalló la variedad de alimentos que se podrán saborear.

"Tenemos preparado un montón de cosas. Va a haber degustación de masa típica, asado de búfalo, sonso, cuñapés y empanadas, todo hecho con queso de búfala. Varios productores lecheros estarán ofreciendo dulce de leche, queso mozzarella, manjar blanco, arroz con leche, queso fresco, quesos madurados y de untar", informó Molina.

Asimismo, el representante invitó a la ciudadanía a conocer más de cerca a estos animales en "Kandire", un parque urbano dentro de la misma ciudad donde las personas pueden constatar la mansedumbre de la especie y tener un contacto directo con ellos.

Un superalimento: Más proteína, calcio y energía

Más allá del sabor, el consumo de estos productos destaca por sus propiedades nutricionales. La nutricionista María Belén Vaca explicó que los derivados bufalinos forman parte de las nuevas tendencias globales de alimentación gracias a su excelente calidad biológica.

Al comparar la leche de búfala con otras leches de origen animal, la especialista resaltó tres datos contundentes:

Músculos más fuertes: Posee hasta un 40% más de proteína .

Huesos sanos: Cuenta con hasta un 60% más de calcio .

Densidad de minerales: Tiene casi el doble de grasa, lo que la vuelve más rica en magnesio, fósforo y calcio. Además, es de lenta absorción, resultando "más noble" para el sistema digestivo.

Respecto a la carne, Vaca detalló que los búfalos son alimentados exclusivamente con pasto, lo que da como resultado una carne bastante más magra (baja en grasa) y de una calidad óptima para todo tipo de dietas.

Los organizadores reiteraron la invitación para este sábado en la Pampa de la Isla, garantizando que será una jornada ideal para compartir en familia. Mientras los productores pecuarios podrán acceder a una importante oferta de bubillas, bubillos y reproductores en el remate comercial, el público general tendrá la oportunidad única de adquirir y degustar alimentos saludables que poco a poco ganan un espacio merecido en la mesa de los bolivianos.

Mira la programación en Red Uno Play