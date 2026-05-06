Secretario de Finanzas: "La primera misión es frenar la crisis profunda del municipio"

La Alcaldía de Santa Cruz puso en marcha un decreto de austeridad con el objetivo de enfrentar la crisis económica que atraviesa el municipio, según informó el secretario municipal de Finanzas, Carlos Schlink.

La autoridad aseguró que la prioridad de esta gestión es estabilizar las finanzas, pagar salarios atrasados y restablecer servicios básicos.

Schlink reveló que se recibió la comuna con un déficit acumulado de aproximadamente Bs 2.500 millones, además de deudas con los sectores de salud, aseo urbano, desayuno escolar y mantenimiento urbano.

“La primera misión que hemos determinado en base a los lineamientos del alcalde es frenar la crisis. No nos olvidemos que el municipio se encuentra en una crisis profunda”, sostuvo.

También denunció gastos excesivos en anteriores gestiones, poniendo como ejemplo que se destinaron Bs 100 millones en papelería, pese a que centros de salud carecían de hojas y recetarios.

“Con este decreto lo que pretendemos es prácticamente frenar la crisis como tarea número uno. Dejar de realizar gastos dispendiosos”, indicó.

Entre las medidas anunciadas se encuentra la reducción del 20% en gastos de funcionamiento y personal, lo que permitiría ahorrar cerca de Bs 120 millones.

Además, la Alcaldía prevé reforzar las recaudaciones tributarias, impulsar un plan de alivio fiscal para contribuyentes y gestionar con el Ministerio de Economía un diferimiento en el pago de deudas de largo plazo.

Schlink sostuvo que la actual administración encontró las cuentas municipales sin fondos. “Nos dejaron el día de ayer la cuenta del municipio en cero. Recaudaciones propias, cero”, afirmó.

Finalmente, indicó que la meta para este año es estabilizar las finanzas y desde la próxima gestión comenzar a ejecutar el plan de gobierno municipal.

Mira la programación en Red Uno Play