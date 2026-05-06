Caso de trata de personas: Tribunal fija para el 11 de mayo el juicio contra Evo Morales

El Tribunal Primero de Sentencia Penal de Tarija ha determinado que el lunes 11 de mayo se iniciará formalmente el juicio oral contra Evo Morales por el delito de trata de personas con agravante. La resolución judicial también exige la presencia obligatoria de Idelsa P. S., madre de la joven que fue presuntamente vulnerada durante su minoría de edad.

Las investigaciones apuntan a que en 2015 el exmandatario sostuvo una relación con la entonces menor de edad Cindy Saraí V. P., fruto de la cual habría nacido una hija. Ante el avance de las pesquisas, la víctima y su familia abandonaron el país para obtener refugio político en Argentina durante agosto del pasado año.

Pruebas y resguardo institucional

La fiscalía ha preparado una ofensiva jurídica robusta que incluye la presentación de más de 200 pruebas sustanciales para demostrar la responsabilidad de los acusados.

Ante la sensibilidad del caso, las autoridades han ordenado el resguardo total de las instalaciones judiciales para garantizar el desarrollo normal de la audiencia. Actualmente, Morales se encuentra en la localidad de Lauca Ñ rodeado de sectores sociales que impiden cualquier intento de ejecución de la orden de aprehensión vigente.

Fuente: ABI.

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