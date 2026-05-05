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Mototaxistas bloquean la carretera al norte integrado cruceño

La medida de presión afecta la transitabilidad entre Santa Cruz y Cochabamba, dejando a cientos de vehículos varados en la ruta.

Ximena Rodriguez

05/05/2026 18:58

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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En la zona de Yapacaní, se registra una medida de presión que mantiene paralizada la conectividad en el departamento de Santa Cruz. Los municipios de Portachuelo, Montero, Yapacaní y San Carlos han coordinado bloqueos de carreteras que impiden el flujo vehicular normal.

Las asociaciones de mototaxistas y trufistas lideran esta protesta motivados por una creciente indignación ante la calidad del combustible. Entre sus demandas principales, también sobresale la exigencia inmediata de que las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) retornen al municipio de Montero.

Además del combustible, los manifestantes denuncian que el deterioro de la capa asfáltica ya es un problema avanzado y que genera deterioro de sus herramientas de trabajo.

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