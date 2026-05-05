Manfred activa plan para regularizar el recojo de basura y trasladarla fuera de Cochabamba

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, informó que desde la noche del lunes comenzó el traslado de residuos acumulados en distintos puntos de la ciudad hacia nuevos espacios de disposición, como parte del plan para enfrentar la crisis de basura que afecta al municipio.

La autoridad dijo que los desechos están siendo llevados a Cotapachi y Sacabamba, donde se ejecutarán procesos de industrialización y compostaje.

“Anoche han empezado los trabajos en la zona de industrialización. A partir de hoy van a empezar a llevar los residuos”, afirmó.

Detalló que una parte de los residuos será trasladada a Cotapachi y otra a Sacabamba, donde se prevé implementar una planta para transformar los residuos orgánicos.

Reyes Villa señaló además que existe un tercer punto de acopio y remarcó que el proyecto de industrialización continuará avanzando. Explicó que el 20% de los residuos podrá industrializarse, mientras que el 80%, al ser material orgánico, podrá procesarse mediante compostaje.

El alcalde aseguró que en los próximos días la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) regularizará el servicio de recojo de basura, paralizado desde el pasado jueves por el bloqueo en el ingreso al botadero de K’ara K’ara.

Acumulación de residuosPese a ello, la basura continúa acumulándose en mercados, puntos verdes y calles de la ciudad, generando preocupación entre vecinos por los malos olores y los posibles riesgos sanitarios.

Por su parte, la secretaria de Planificación y Medio Ambiente, Gabriela Encinas, informó que ya se instruyó la ejecución del segundo componente del proyecto, relacionado con la industrialización de residuos.

La autoridad explicó que se cuenta con una planta instalada en Cotapachi con capacidad inicial para procesar 250 toneladas y separar residuos orgánicos e inorgánicos.

La ciudad atraviesa una crisis sanitaria luego de varios días de recojo irregular de basura, situación agravada por el cierre de K’ara K’ara y la falta de diésel, que mantiene a varios carros basureros cargados y estacionados en instalaciones de EMSA.

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