Bloqueos en Miraflores dejan sin acceso a hospitales y afectan a pacientes

Ciudadanos denuncian dificultades para llegar a consultas, en medio de bloqueos que restringen la conexión con hospitales.
05/05/2026 13:33
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La jornada de paro del transporte continúa generando serias afectaciones en la ciudad de La Paz, especialmente en la zona de Miraflores, donde múltiples puntos de bloqueo han dejado sin conexión a hospitales y centros de salud, perjudicando directamente a pacientes que requieren atención médica.
En sectores como la calle Juan de Vargas, en el ingreso al puente Gemelo, y la calle Romero, minibuses de distintos sindicatos cerraron completamente las vías, impidiendo la circulación vehicular entre Miraflores y el centro paceño. Esta situación obligó a muchas personas a trasladarse a pie, incluso en condiciones adversas. “Es injusto, uno tiene que ir al médico y tiene que ir a pie. Estoy caminando desde la Buenos Aires para ver si me atienden”, relató un ciudadano afectado.
Los pacientes figuran entre los más perjudicados, ya que deben recorrer largas distancias para acceder a consultas o tratamientos, en medio de calles totalmente bloqueadas. Mientras tanto, desde el sector del transporte, los dirigentes reiteraron que la medida responde al incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno, principalmente en torno a la calidad del combustible.
Asimismo, insistieron en que el diálogo debe ampliarse a todos los sectores y departamentos para encontrar una solución estructural al conflicto. “El Gobierno tiene que sentarse a hablar con todos los sectores y con todos los departamentos”, manifestaron.
Los bloqueos persisten en varios accesos de Miraflores, restringiendo el paso y complicando aún más la movilidad en una de las zonas clave de la ciudad. La situación mantiene en alerta a la población, que enfrenta dificultades no solo para trasladarse o trabajar, sino también para acceder a servicios esenciales como la atención en salud.
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