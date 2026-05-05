Bloqueos en Miraflores dejan sin acceso a hospitales y afectan a pacientes

La jornada de paro del transporte continúa generando serias afectaciones en la ciudad de La Paz, especialmente en la zona de Miraflores, donde múltiples puntos de bloqueo han dejado sin conexión a hospitales y centros de salud, perjudicando directamente a pacientes que requieren atención médica.

En sectores como la calle Juan de Vargas, en el ingreso al puente Gemelo, y la calle Romero, minibuses de distintos sindicatos cerraron completamente las vías, impidiendo la circulación vehicular entre Miraflores y el centro paceño. Esta situación obligó a muchas personas a trasladarse a pie, incluso en condiciones adversas. “Es injusto, uno tiene que ir al médico y tiene que ir a pie. Estoy caminando desde la Buenos Aires para ver si me atienden”, relató un ciudadano afectado.

Los pacientes figuran entre los más perjudicados, ya que deben recorrer largas distancias para acceder a consultas o tratamientos, en medio de calles totalmente bloqueadas. Mientras tanto, desde el sector del transporte, los dirigentes reiteraron que la medida responde al incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno, principalmente en torno a la calidad del combustible.

Asimismo, insistieron en que el diálogo debe ampliarse a todos los sectores y departamentos para encontrar una solución estructural al conflicto. “El Gobierno tiene que sentarse a hablar con todos los sectores y con todos los departamentos”, manifestaron.

Los bloqueos persisten en varios accesos de Miraflores, restringiendo el paso y complicando aún más la movilidad en una de las zonas clave de la ciudad. La situación mantiene en alerta a la población, que enfrenta dificultades no solo para trasladarse o trabajar, sino también para acceder a servicios esenciales como la atención en salud.

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