Cochabamba vive jornada conflictiva por bloqueos y enfrentamientos

La jornada de paro y bloqueos protagonizada este martes por el transporte libre y federado en Cochabamba se encuentra marcada por transbordos, rutas alternas, discusiones y momentos de tensión entre bloqueadores y ciudadanos que intentaban llegar a sus destinos.

Uno de los puntos más conflictivos se registró en la avenida Villazón, donde se produjeron discusiones y amagues de enfrentamiento entre vecinos y transportistas movilizados. Los bloqueadores impedían incluso la circulación de motocicletas, bicicletas y vehículos particulares que realizaban transbordos para trasladar a los pasajeros.

En la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 9, los vehículos fueron colocados de tal manera que ni siquiera permitían el paso peatonal, obligando a las personas a trepar sobre los motorizados para cruzar la vía.

Los puntos más críticos de bloqueo se concentraron en la avenida Blanco Galindo, la avenida Villazón y la avenida Simón López, donde cientos de ciudadanos tuvieron que caminar largas distancias o buscar rutas alternas para movilizarse.

En medio de las restricciones, varias motociclistas comenzaron a utilizar la ciclovía, incluso en el centro de la ciudad de Cochabamba, como una vía alternativa para circular.

Destrozos

Otro hecho de tensión ocurrió en la zona de Molle Molle, donde conductores de la Línea 10 atacaron un taxi que transportaba pan para su distribución.

Según reportes preliminares, los movilizados interceptaron el vehículo y causaron graves daños materiales, rompiendo los vidrios y abollando la carrocería.

Además, en algunos puntos de bloqueo los choferes se negaron inicialmente a permitir el paso de ambulancias, situación que obligó a la intervención de efectivos policiales para garantizar la circulación de los vehículos de emergencia.

La medida de presión fue instalada por transportistas federados y libres en rechazo a la escasez de combustibles y al incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno nacional.



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