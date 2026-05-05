La Paz: Denuncia irregularidades en la elección de la presidenta del Concejo

Juan Carlos Machicao, concejal de Innovación Humana, expresó su descontento por la elección de la nueva directiva, que fue marcada por discrepancias internas y la ausencia de algunos concejales clave. Machicao, quien lidera la bancada de su agrupación política, fue claro al señalar que la elección de Waldy Caballero como presidenta del Concejo Municipal no cuenta con el respaldo de su bancada, pues consideran que se ha violado el reglamento interno y la voluntad popular.

“Nosotros proponíamos a la concejal Miriam Aguilar como presidenta, pero nuestra propuesta fue rechazada por el pleno. La mayoría de los concejales, por acuerdo de los grupos políticos, eligieron a la presidenta, pero queremos recalcar que la mayoría no es una simple suma aritmética, sino la que surge de las elecciones municipales y de la voluntad del pueblo”, explicó Machicao.

No asistirán a sesión

El concejal también dejó en claro que Innovación Humana no está dispuesto a validar lo que considera una elección ilegal, ya que, según el reglamento, para conformar la directiva debe estar presente la totalidad de los concejales. Esto, argumentó, no se cumplió durante la sesión, y por ello la bancada de Innovación Humana decidió abandonar la sesión.

“Nosotros no podemos validar un proceso que no ha seguido los procedimientos legales. Si lo hiciéramos, estaríamos dando un pésimo ejemplo a nivel nacional, y eso iría en contra de la democracia y la voluntad del pueblo”, aseguró Machicao, quien enfatizó que Innovación Humana se mantiene firme en su postura de no legitimar decisiones que consideren ilegales.

Respecto al conflicto, el concejal destacó que el alcalde César Dockweiler ya ha manifestado su negativa a reconocer a Waldy Caballero como presidenta, ya que, según él, no existe una resolución firme que valide esta elección.

Machicao también se refirió a las diferencias con otros concejales y criticó el cuoteo político que, según él, ha imperado en la gestión de algunos concejales, buscando más el beneficio personal que el bien común de la ciudad.

"Lo que nosotros buscamos es concordia, no un enfrentamiento que solo perjudique a los paceños", concluyó el concejal.

Finalmente, Machicao aseguró que, si bien Innovación Humana continuará luchando por defender la voluntad popular, no participará en una sesión que considere ilegal y continuará buscando la unidad y el respeto a los procedimientos democráticos dentro del Concejo Municipal.

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