Luis Revilla toma posesión como nuevo gobernador de La Paz

Este jueves, Luis Revilla asumió oficialmente el cargo como gobernador de La Paz en un acto protocolar realizado en la Asamblea Legislativa Departamental. Durante su discurso, el nuevo gobernador subrayó la responsabilidad histórica que implica dirigir un departamento que, según sus palabras, ha sido “golpeado, postergado y relegado” a lo largo de los años. A pesar de este contexto, Revilla manifestó su firme convicción de que, con la unidad y la colaboración de todos los sectores, será posible superar el abandono y avanzar hacia un futuro próspero para las 20 provincias del departamento.

“Hoy no estamos aquí para lamentarnos. Hemos venido a trabajar y a resolver las necesidades de nuestras 20 provincias. Lo haremos convencidos de que tenemos la capacidad, la experiencia y el equipo de trabajo que necesita nuestro departamento”, declaró Revilla, quien también expresó su compromiso con la gente, asegurando que su gobierno será cercano y accesible.

El nuevo gobernador se comprometió a impulsar proyectos clave para La Paz, como el sistema de transporte integrado, que incluirá el metro Puma para el área metropolitana, y destacó la necesidad de un plan de desarrollo territorial para resolver los conflictos de límites entre municipios.

Además, Revilla mencionó la importancia de promover el desarrollo en áreas como la infraestructura deportiva, especialmente de cara a los Juegos Bolivarianos de 2026, para los cuales la ciudad de La Paz se prepara para recibir a miles de atletas.

Promover la inversión

“Trabajaremos para que el altiplano sea un vergel, para generar energía con la radiación solar y promover la inversión sostenible de nuestros recursos no renovables, como el oro, el estaño y el wolframio”, afirmó Revilla

El acto de posesión también estuvo marcado por la presencia de autoridades nacionales y locales, quienes expresaron su apoyo a la nueva gestión.

A pesar de los desafíos, Revilla se mostró optimista sobre el futuro de La Paz y aseguró que su gestión estará basada en resultados concretos, “en la solución inmediata y en la transformación profunda de nuestra región”.

La ciudadanía, que ha depositado su confianza en Revilla, espera que su gobierno impulse un cambio real y sostenible para el beneficio de todos los paceños y paceñas.

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