Justicia admite amparo de Yahuasi y paraliza al TSE en La Paz

La Sala Constitucional Segunda de La Paz admitió una acción de amparo constitucional presentada por René Yahuasi Calamani contra autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que derivó en la emisión de una medida cautelar que impacta directamente en el proceso electoral del departamento.

El documento establece que la decisión busca evitar un posible “daño irreparable” a derechos constitucionales mientras se resuelve el fondo del caso.

Suspensión de resoluciones

De acuerdo con la resolución judicial, se dispuso la suspensión temporal, inmediata y provisional de los efectos de las resoluciones TSE-RSP N° 064/2026 y TSE-RSP-JUR 01266/2026, emitidas a inicios de abril.

“Se dispone la suspensión temporal, inmediata y provisional de los efectos de las resoluciones”, señala el documento oficial, lo que deja en pausa decisiones clave del proceso electoral en La Paz.

Alcance de la medida

El fallo aclara que esta determinación no implica la suspensión de elecciones en otros departamentos, limitándose exclusivamente al caso de la Gobernación de La Paz.

Sin embargo, la medida sí genera incertidumbre sobre la segunda vuelta prevista para el 19 de abril, ya que las resoluciones que definían el proceso quedan sin efecto de manera provisional.

Audiencia definitoria

La Sala Constitucional fijó una audiencia para el 16 de abril a las 08:30, la cual se realizará de manera virtual, donde se analizará el fondo del amparo y se definirá el futuro del proceso electoral.

Hasta entonces, la medida cautelar se mantiene vigente como mecanismo preventivo.

Participación de actores políticos

El documento también dispone la notificación a todos los candidatos a la Gobernación de La Paz como terceros interesados, quienes podrán intervenir en el proceso judicial.

Además, se instruye a las partes presentar informes y antecedentes del caso, mientras se continúa con el análisis legal.

Justificación de la medida

La Sala argumenta que la suspensión busca evitar que la ejecución de las resoluciones impugnadas genere una situación irreversible antes de contar con un fallo definitivo.

“Se advierte la necesidad de adoptar medidas para evitar la vulneración de derechos que pueda generar una situación irremediable”, señala la resolución.

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