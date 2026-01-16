Definen orden de partidos en la papeleta para Gobernación de La Paz

El calendario electoral de las Elecciones Subnacionales 2026 avanza y, según la actividad 35, se realizó el sorteo público que definió el orden de aparición de los partidos en la papeleta de sufragio para la Gobernación de La Paz.

El proceso se llevó a cabo bajo supervisión del Tribunal Electoral Departamental (TED), con presencia de delegados de las organizaciones políticas habilitadas. En total, 18 frentes participan en la carrera electoral en el departamento.

El sorteo determinó la siguiente disposición de izquierda a derecha en la papeleta:

Partido Demócrata Cristiano (PDC) – Orlando Callisaya Venceremos – Andrés Gómez Jallalla La Paz – Leopoldo Chui Innovación Humana – Germán Riveros Patria Sol – Luis Revilla Movimiento Tercer Sistema (MTS) – Félix Patzi Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) – Fidel Chura Suma Por el Bien Común (SPBC) – Sin candidato Somos La Paz (ASLP) – Ingvar Ellefsen SÚMATE (APB-SÚMATE) – Sin candidato Movimiento por la Soberanía (MPS) – Clemente Gutiérrez Unidad Cívica Solidaria (UCS) – Rafael Quispe Alianza Unidos Por Los Pueblos (A-UPP) – Demetrio Villca Unión Por el Cambio (UPC) – Santos Quispe Alianza Social Patriótica (ASP) – Augusto Oblitas Vamos Integrando el Desarrollo Autonómico (VIDA) – Sin candidato Libertad y República (LIBRE) – Sin candidato Nueva Generación Patriótica (NGP) – René Yahuasi

Este orden define la posición visual en la papeleta electoral, lo cual puede influir en la recordación del votante. Los partidos sin candidatos aún podrían registrar postulaciones si cumplen los plazos legales establecidos.

