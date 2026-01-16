Definen orden de partidos en la papeleta para Gobernación de La Paz

El sorteo público estableció la ubicación de los 18 frentes en carrera para las elecciones subnacionales en La Paz.
16/01/2026 11:04
Escuchar esta nota
El calendario electoral de las Elecciones Subnacionales 2026 avanza y, según la actividad 35, se realizó el sorteo público que definió el orden de aparición de los partidos en la papeleta de sufragio para la Gobernación de La Paz.
El proceso se llevó a cabo bajo supervisión del Tribunal Electoral Departamental (TED), con presencia de delegados de las organizaciones políticas habilitadas. En total, 18 frentes participan en la carrera electoral en el departamento.
El sorteo determinó la siguiente disposición de izquierda a derecha en la papeleta:
Partido Demócrata Cristiano (PDC) – Orlando Callisaya
Venceremos – Andrés Gómez
Jallalla La Paz – Leopoldo Chui
Innovación Humana – Germán Riveros
Patria Sol – Luis Revilla
Movimiento Tercer Sistema (MTS) – Félix Patzi
Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) – Fidel Chura
Suma Por el Bien Común (SPBC) – Sin candidato
Somos La Paz (ASLP) – Ingvar Ellefsen
SÚMATE (APB-SÚMATE) – Sin candidato
Movimiento por la Soberanía (MPS) – Clemente Gutiérrez
Unidad Cívica Solidaria (UCS) – Rafael Quispe
Alianza Unidos Por Los Pueblos (A-UPP) – Demetrio Villca
Unión Por el Cambio (UPC) – Santos Quispe
Alianza Social Patriótica (ASP) – Augusto Oblitas
Vamos Integrando el Desarrollo Autonómico (VIDA) – Sin candidato
Libertad y República (LIBRE) – Sin candidato
Nueva Generación Patriótica (NGP) – René Yahuasi
Este orden define la posición visual en la papeleta electoral, lo cual puede influir en la recordación del votante. Los partidos sin candidatos aún podrían registrar postulaciones si cumplen los plazos legales establecidos.
