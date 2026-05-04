Seis meses de detención preventiva para padres por agredir a su hija de 15 años

La justicia de Oruro ha dictado seis meses de detención preventiva para los padres acusados de agredir a su hija de 15 años, tras un caso de tentativa de feminicidio ocurrido el pasado 2 de mayo en la zona norte de la ciudad. La madre de la menor, de 39 años, fue remitida al penal de La Merced, mientras que el padre de 42 años será trasladado a la ciudad de La Paz. La adolescente, que sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el rostro, cuello, brazo y muslo izquierdo, continúa hospitalizada a raíz de las graves lesiones sufridas.

El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que la investigación está en curso, y que se están tomando declaraciones de testigos y recolectando imágenes de cámaras de seguridad para establecer el grado de autoría de los implicados.

"Nada justifica la violencia ejercida contra la menor que actualmente se encuentra hospitalizada. Vamos a actuar con todo el peso de la ley, este accionar no puede quedar en la impunidad", señaló Morales.

Rescatada por vecinos

El caso fue alertado por una vecina que escuchó los gritos de auxilio de la adolescente. Al llegar al lugar, la madre de la víctima solicitó ayuda, alegando que su hija se había quemado accidentalmente. Sin embargo, la menor relató que, tras una discusión familiar, su madre la amenazó con quemarla viva, rociándole alcohol y luego prendiendo fuego, con la participación del padre, quien también está siendo investigado dentro del proceso.

Móviles de la agresión

El motivo detrás de la agresión, según la versión de la adolescente, habría sido un supuesto robo de maquillaje, lo que desencadenó el violento altercado familiar. La justicia ahora tomará medidas para que los responsables enfrenten el proceso judicial correspondiente por este grave delito.

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