Refuerzan capacitación a jurados electorales en Oruro rumbo a la segunda vuelta

A pocos días de la segunda vuelta electoral, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro intensifica la capacitación a jurados electorales, especialmente a aquellos que no asistieron en las primeras convocatorias.

Las actividades se desarrollan en cumplimiento del cronograma establecido por el Órgano Electoral, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada de votación.

Capacitación en distintos horarios

Las autoridades informaron que se habilitaron múltiples horarios durante el día para facilitar la asistencia de los jurados, incluyendo sesiones en la mañana, tarde y noche.

“Estamos en la etapa de capacitación a jurados rezagados… si es necesario vamos a ampliar los horarios”, señalaron desde el TED.

Llamado a los jurados

El Órgano Electoral exhortó a los ciudadanos designados a cumplir con su responsabilidad, recordando que los jurados son la máxima autoridad en cada mesa de sufragio.

“Invitamos a los jurados a asistir a la capacitación y cumplir con su función el día de la votación”, indicaron.

Sanciones por inasistencia

Las autoridades advirtieron que quienes no cumplan con su deber el día de la elección estarán sujetos a sanciones económicas, por lo que buscan incentivar la participación responsable.

“Si algún jurado no asiste el día domingo, tiene una sanción económica”, remarcaron.

Rol clave en la elección

Durante las capacitaciones, se instruye a los jurados sobre el manejo del material electoral, el desarrollo del proceso de votación y sus responsabilidades como autoridades de mesa.

Rumbo a la segunda vuelta

El proceso de formación continúa en diferentes puntos del departamento, con el fin de asegurar que todos los jurados estén plenamente preparados para la jornada del domingo 19 de abril.

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