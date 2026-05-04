“¿Con qué garantía vamos a actuar?”: TSJ pedirá formalmente al presidente Paz seguridad para magistrados

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunció que se solicitará de manera formal al presidente Rodrigo Paz la asignación de seguridad para magistrados, en medio de la creciente preocupación por la integridad de las autoridades judiciales tras el reciente asesinato de un magistrado del Tribunal Agroambiental.

“La seguridad es primordial para garantizar la independencia de cada una de las resoluciones que se están emitiendo”, afirmó Saucedo, al remarcar que actualmente los magistrados no cuentan con resguardo policial, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad frente a posibles represalias por sus decisiones.

El titular del TSJ explicó que, a raíz del hecho violento ocurrido el pasado fin de semana, recién se comenzaron a activar algunos protocolos de seguridad, aunque considera que estas medidas son insuficientes y tardías. “Necesitamos que el Estado atienda de manera permanente esta situación”, sostuvo.

En ese sentido, adelantó que se enviará un oficio firmado por todos los magistrados para exigir condiciones similares a las que tienen otras autoridades del Ejecutivo. “Un ministro tiene hasta 10 policías asignados para su seguridad. Los magistrados no tenemos ninguno”, cuestionó.

Además, Saucedo informó que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas, a fin de que el organismo internacional se mantenga vigilante de la situación y contribuya a garantizar la independencia judicial en Bolivia.

“El objetivo es que jueces y magistrados no sean atemorizados ni asesinados por el ejercicio de sus funciones”, señaló, al advertir que este tipo de hechos pone en riesgo el normal desarrollo del sistema judicial.

Finalmente, el presidente del TSJ también expuso ante la ONU otras problemáticas estructurales que enfrenta el Órgano Judicial, como limitaciones presupuestarias y la falta de apoyo estatal. Según indicó, estas condiciones afectan directamente el funcionamiento y la credibilidad de la justicia en el país.

El pronunciamiento se da en un contexto de tensión e incertidumbre dentro del sistema judicial, donde las autoridades demandan garantías mínimas para ejercer sus funciones sin presiones ni amenazas.

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