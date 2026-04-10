La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dispuso la remisión inmediata de todos los expedientes vinculados al caso del Mercado Mutualista, con el objetivo de realizar una investigación integral sobre el conflicto por la propiedad de los predios.

Como parte de esta determinación, también se ordenó el traslado de la Unidad de Transparencia desde Sucre hacia Santa Cruz de la Sierra, donde se desarrolla el conflicto, con el fin de facilitar las labores investigativas en el lugar de los hechos.

Desde el máximo tribunal se advirtió que, en caso de evidenciarse irregularidades, se procederá a remitir los antecedentes a las instancias correspondientes para determinar posibles responsabilidades disciplinarias o penales.

Vigilia y tensión en el lugar del conflicto

Mientras se desarrollan las acciones judiciales, los comerciantes del Mercado Mutualista mantienen una vigilia en el ingreso de la Quinta Municipal, en lo que constituye su segunda jornada de protesta.

La medida surge luego de que concejales denunciaran que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra habría entregado documentación a favor de un privado que disputa la propiedad del predio, situación que generó preocupación y movilización entre los gremiales.

El conflicto por el terreno enfrenta desde hace varios años a la comuna cruceña con la familia Crapuzzi, sin que hasta ahora se haya logrado una solución definitiva.

Postura de la Alcaldía

Por su parte, el vocero municipal, Bernardo Montenegro, aseguró que la entrega de documentación responde al cumplimiento de una sentencia constitucional emitida meses atrás.

“Se trata de un fallo irrevisable y de cumplimiento obligatorio”, afirmó Montenegro, quien además señaló que el alcalde ha enfrentado “solo” este conflicto durante varios años.

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