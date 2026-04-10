La Verde Sub-16 entrenó en Sporting Santa Cruz antes de competir en Panamá

La selección boliviana Sub-16 completó su etapa de preparación en los predios de Sporting Santa Cruz, destacando la importancia de contar con espacios adecuados para el desarrollo del fútbol juvenil en el país. La concentración sirvió como punto clave antes de su viaje rumbo a Panamá, donde disputarán los Juegos Sudamericanos de la Juventud.

Rodrigo Marion remarcó la necesidad de mejorar la infraestructura deportiva en Bolivia, señalando que en poco tiempo el complejo albergó a la selección mayor y torneos juveniles de relevancia nacional. En ese sentido, subrayó que brindar condiciones óptimas a los futbolistas es fundamental para que puedan perseguir sus sueños y representar al país de la mejor manera.

Por su parte, el director técnico Christian Tutu Farah valoró las condiciones del escenario deportivo, agradeciendo a la dirigencia por abrirles las puertas. El entrenador destacó la comodidad con la que trabajaron los jugadores, resaltando que este tipo de entornos son clave en la formación de los jóvenes talentos.

La Verde Sub-16 partirá hacia Panamá con el objetivo de seguir creciendo en el plano internacional. El equipo integra un grupo exigente junto a Paraguay, Argentina y el anfitrión, lo que representará una gran prueba para medir su evolución dentro del proceso formativo.

Desde el plantel, el volante Fabio Pinto expresó su confianza en el grupo y aseguró que están preparados para darlo todo por la selección. En la misma línea, el defensor Thiago Cuéllar reconoció la dificultad de los rivales, pero destacó que el equipo llega mejor preparado tanto en lo físico como en lo mental para afrontar el desafío.

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