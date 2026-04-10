Más rodaje: la Verde Sub-16 competirá en los Juegos Suramericanos de la Juventud; todos los detalles

La selección boliviana Sub-16 se alista para competir en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se disputarán en Panamá, donde buscará sumar experiencia internacional en una etapa clave de formación. La Verde integra un grupo competitivo junto a Argentina, Paraguay y el anfitrión Panamá.

El torneo representa una gran oportunidad para darle rodaje a las divisiones inferiores del fútbol boliviano. Los jugadores afrontan el desafío con entusiasmo y compromiso, conscientes de la exigencia que implica medirse ante selecciones de alto nivel en el continente.

En la previa, el volante Fabio Pinto destacó la confianza del plantel y aseguró que el equipo está preparado para competir, mientras que el defensor Thiago Cuéllar reconoció la dificultad de los rivales, aunque remarcó la evolución física y mental del grupo respecto a experiencias anteriores.

Bolivia hará su debut frente a Argentina el 13 de abril a las 13:00 en el Centro de Alto Rendimiento de Panamá. Posteriormente, enfrentará a Panamá el 15 de abril a las 20:00 en el estadio Rommel Fernández, y cerrará la fase de grupos ante Paraguay a las 15:00 en el mismo escenario, con la ilusión de seguir creciendo y dejar en alto el nombre del país.

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