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Policial

Encuentran a dos personas sin vida dentro de una cisterna en el Plan 4.000

La policía llegó hasta el lugar para realizar el levantamiento legal de los cuerpos. Se aguarda el informe oficial. 

Naira Menacho

09/04/2026 23:14

Santa Cruz

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La noche de este jueves 9 de abril se reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida en una cisterna ubicada en la zona del Plan 4.000.

Según el informe preliminar, los vecinos encontraron los cuerpos de dos personas de sexo masculino, luego de percatarse de que la cisterna habría sido abandonada.

Según el informe preliminar de la fiscal Rose Mary Barrientos, se trataría del conductor del camión cisterna de 35 años de edad y su hermano menor de 22 años, quienes habrían ingresado dentro de la cisterna para descansar.

“Aparentemente, los cuerpos no tienen signos de violencia; sin embargo, la causa de la muerte será determinada luego de realizarse la autopsia de ley, en las próximas horas”, sostiene la autoridad.

La fiscal señala que ambos cuerpos se encontraban frente a frente en posición de descanso.

Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue municipal.

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