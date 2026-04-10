Identificaron a una de las víctimas del triple asesinato en El Torno; hay un detenido

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz brindó detalles sobre el triple asesinato registrado en la zona de El Torno, un caso que en un inicio fue reportado como un incendio en el interior de un domicilio, presuntamente provocado por la explosión de una garrafa en la cocina.

Sin embargo, de acuerdo con la valoración médico forense, se determinó que los tres cuerpos hallados calcinados pertenecen a personas de sexo masculino que murieron a causa de traumatismo craneoencefálico, compatible con impactos de arma de fuego en la región de la cabeza.

El fiscal departamental, Alberto Zeballos, explicó que los elementos recolectados permitieron establecer que la escena del crimen habría sido manipulada para simular un incendio doméstico.

Asimismo, informó que una de las víctimas ya fue identificada como un ciudadano de nacionalidad peruana, cuyos familiares se apersonaron para realizar el reconocimiento y tramitar la entrega del cuerpo.

En el avance de las investigaciones, el Ministerio Público confirmó que existe una persona detenida preventivamente, quien sería el chofer de una de las víctimas, imputado por el delito de asesinato en grado de complicidad.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con todos los responsables del triple crimen.

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