¡Tome nota! Estos son los lugares y horarios de capacitación en Oruro para la segunda vuelta

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro puso en marcha un amplio operativo de capacitación dirigido a 6.282 juradas y jurados de mesa en la ciudad capital, con miras a la segunda vuelta de las elecciones subnacionales 2026, prevista para el 19 de abril.

El cronograma de formación se desarrolla del 9 al 13 de abril, con sesiones distribuidas en 116 recintos electorales de los cinco distritos urbanos, en distintos horarios para facilitar la asistencia.

Horarios

De acuerdo al programa, entre semana predominan los turnos nocturnos desde las 18:30, mientras que el fin de semana se habilitaron horarios adicionales: por la mañana desde las 09:00 y por la tarde desde las 14:30.

El detalle de los horarios y lugares de capacitación se puede encontrar en la página web del TED de Oruro. https://oruro.oep.org.bo/

Este jueves 9 de abril se iniciaron las capacitaciones con sesiones especiales en los centros penitenciarios de San Pedro y La Merced en horario matinal, además de múltiples recintos educativos en la ciudad.

Las jornadas continuaron el viernes 10 en horario nocturno, mientras que el sábado 11 y domingo 12 se intensificaron con turnos mañana y tarde para cubrir una mayor cantidad de jurados. El cronograma concluye el lunes 13 de abril con sesiones desde las 18:30 en diferentes unidades educativas.

En estos cursos, los jurados reciben información clave sobre sus funciones, el manejo del material electoral y las etapas de escrutinio y cómputo, fundamentales para garantizar la transparencia del proceso.

De manera paralela, el TED habilitó un centro de capacitación permanente en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, con atención continua.

Lugares de capacitación

Las capacitaciones se realizan en unidades educativas, colegios, universidades y centros de formación, entre ellos:

Sebastián Pagador, Virgen del Mar (II y III), Misael Pacheco Loma, Eduardo Avaroa, Guido Villagómez, Anglo Americano, entre otras.

Colegios destacados

Simón Bolívar, Ignacio León, Jorge Oblitas, Juan Misael Saracho, Aniceto Arce, La Salle, Marcos Beltrán Ávila.

Instituciones y facultades

Facultad de Derecho, Facultad Técnica, Facultad de Medicina, INFOCAL.

Otros recintos

Centros educativos, institutos, y también recintos penitenciarios (San Pedro y La Merced).

Asimismo, se informó que desde el 14 de abril se iniciará la capacitación de 3.792 jurados en provincias, como parte de la estrategia para asegurar que todas las mesas de sufragio cuenten con personal debidamente preparado el día de la votación.

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