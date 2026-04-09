“Felicitamos a la Policía boliviana por esta actuación”: Autoridad colombiana se refiere a la captura de ‘Mapaya’

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca, calificó la captura de Jorge Isaac Campaz, alias ‘Mapaya’, como una acción contundente contra el crimen transnacional. Según la alta oficial, este delincuente colombiano ha traspasado las fronteras con el objetivo de expandir su actividad criminal mediante alianzas con el narcotráfico regional.

La autoridad colombiana felicitó formalmente a la Policía boliviana por esta actuación y por la captura de estos delincuentes que representaban una amenaza latente. Rodríguez destacó que la cooperación internacional ha sido fundamental en el manejo de la información y en las actuaciones asertivas que permitieron este resultado.

Alias ‘Mapaya’ cuenta con un historial delictivo de más de 14 años, pero en 2022 quedó en libertad por un vencimiento de términos que aprovechó para huir. La general explicó que el criminal evadió la justicia usando identificaciones falsas hacia Chile, país del cual fue expulsado antes de buscar refugio en Bolivia.

En territorio boliviano, el cabecilla entabló comunicaciones con un narcotraficante paraguayo que fue detenido a principios de este año por las autoridades bolivianas.

“Las autoridades bolivianas tenían la información precisamente por la captura de ese narcotraficante que estaba vinculado con criminales colombianos”, precisó la comandante Rodríguez.

Dentro de los canales de comunicación se logró identificar a Vladimir Rincón, quien posee una sentencia condenatoria en Cali por homicidio y tráfico de armas. La general subrayó que los procesos actuales se enfocan prioritariamente en ‘Mapaya’ debido a su circular roja por desaparición forzada y concierto para delinquir.

La estructura criminal conocida como ‘Los Espartanos’ opera en el puerto de Buenaventura, un punto estratégico para el narcotráfico y la extorsión en el Pacífico. Rodríguez señaló que ‘Mapaya’ ascendió en la jerarquía hasta convertirse en el director que ordenaba las actividades delictivas incluso desde el exterior del país.

El gobierno colombiano ofrecía hasta 200 millones de pesos por información que permitiera dar con el paradero de este cabecilla de alta peligrosidad. Con este arresto, se suma un nuevo éxito tras las capturas previas de líderes de bandas rivales como ‘Los Shottas’ en países como España y Ecuador.

Finalmente, la general agradeció la colaboración de las policías de Bolivia, Ecuador y Chile para frenar a estos actores que buscan nuevos territorios para operar.

“Estas estructuras se reacomodan”, advirtió la oficial, reafirmando el compromiso de seguir fracturando a estas organizaciones de larga trayectoria criminal.

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