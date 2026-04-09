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Así salieron de su audiencia los aprehendidos por el tiroteo en Paurito; ‘Mapaya’ fue enviado a la cárcel por 180 días

Bajo un fuerte contingente policial, los aprehendidos fueron trasladado tras determinarse su detención en diferentes centros penitenciarios.

Ximena Rodriguez

08/04/2026 20:53

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Ocho de los aprehendidos fueron enviados a Palmasola, mientras que alias "Mapaya" fue trasladado a la cárcel de Cantumarca y un último sujeto al penal de San Pedro. Esta decisión judicial surge tras la captura de once colombianos y un boliviano implicados en una violenta balacera registrada en una lujosa quinta de Paurito.

El Ministerio Público formalizó la imputación por los delitos de tentativa de homicidio, organización criminal y portación ilegal de armas de fuego tras el enfrentamiento contra las fuerzas del orden. Los detenidos fueron trasladados bajo estricta seguridad al Palacio de Justicia para enfrentar su audiencia de medidas cautelares este miércoles por la mañana.

Entre los recluidos destaca Jorge Isaac Campas Jiménez, alias “Mapaya”, identificado como el cabecilla de la organización criminal "Los Espartanos" y uno de los delincuentes más buscados en Colombia. Asimismo, se confirmó la detención de Bladimir Rincón Muñoz, quien posee una sentencia condenatoria previa reportada por la Interpol por delitos de homicidio y robo.

Las investigaciones revelaron que al menos cinco de los integrantes de esta red delictiva fueron expulsados anteriormente de Chile por tráfico de sustancias controladas. El operativo policial en Santa Cruz desarticuló finalmente esta célula internacional que operaba mediante el uso de armamento pesado y violencia armada.

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