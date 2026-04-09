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Los hinchas de Blooming llegaron al estadio para apoyar su partido crucial por la Copa Sudamericana

La hinchada celeste se vuelca a las calles confiando en el planteamiento táctico del equipo para asegurar los tres puntos en casa.

Ximena Rodriguez

08/04/2026 20:37

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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El ambiente en las inmediaciones del estadio Ramón Tahuichi Aguilera se ha transformado en una verdadera fiesta deportiva desde las primeras horas de la tarde. Los aficionados de Blooming mantienen un optimismo renovado basándose en la solidez de su actual plantilla y en la estrategia diseñada para enfrentar este compromiso internacional.

Más allá del prestigio deportivo, el club cruceño tiene la oportunidad de asegurar una importante inyección financiera de 125.000 dólares en caso de obtener la victoria. Este aliciente económico se suma a la urgencia de sumar puntos frente a River Plate para consolidar su camino en la Copa Sudamericana.

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