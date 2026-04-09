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"El dinero era para mis deudas": Roban 10 mil bolivianos de una óptica tras descuido de la propietaria

La víctima clama por ayuda a las autoridades, señalando que el monto sustraído representa el capital total de su negocio y el dinero destinado al pago de sus deudas.

Milen Saavedra

08/04/2026 22:14

"El dinero era para mis deudas": Roban 10 mil bolivianos de una óptica tras descuido de la propietaria
Cochabamba, Bolivia

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La delincuencia no da tregua en el corazón de la ciudad. Una óptica ubicada en pleno centro de Cochabamba fue blanco de un robo de 10 mil bolivianos. El hecho ocurrió cuando una mujer aprovechó un momento de distracción de la propietaria para sustraer el dinero y darse a la fuga.

Según la denuncia presentada ante las autoridades, la sospechosa ingresó al establecimiento simulando ser una cliente. En un descuido de la dueña, la mujer logró localizar y sacar el botín de manera silenciosa. La víctima se percató del robo momentos después, cuando la mujer ya no se encontraba en el lugar.

"Lamentablemente, por un descuido me han llegado a sustraer 10 mil bolivianos. No sé qué hacer entre mis deudas y mi negocio. Estoy muy mal por esta situación", relató la afectada entre lágrimas, visiblemente afectada por la pérdida de su patrimonio.

La dueña del negocio informó que el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, material que ya ha sido entregado a la policía. Según sus declaraciones, ya existe una persona identificada como la presunta autora del robo.

  • Estado de la denuncia: Formalizada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

  • Evidencia: Grabaciones de video en manos de los investigadores.

  • Impacto económico: Pérdida total del capital para la compra de mercadería y pago de compromisos financieros.

La víctima hizo un llamado público a la Policía Boliviana para que agilicen las investigaciones y den con el paradero de la responsable. "Necesito el dinero para pagar mis deudas y para recaudar mi mercadería; es con lo mismo que trabajo", recalcó, apelando a la solidaridad de las autoridades y de la población que pueda reconocer a la sospechosa en los videos.

Se espera que en las próximas horas la FELCC brinde mayores detalles sobre el avance de las pesquisas en esta zona de alto tráfico comercial.

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