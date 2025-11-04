"La ilusión de mi nena": Fue a comprar el vestido de 15 de su hija y le robaron todo su dinero (Video)

Lo que debía ser un día de alegría y preparativos para un evento trascendental en la vida de una adolescente, se convirtió en una pesadilla. Yesica Natalia Ribaneira, una vecina de la ciudad de La Plata, fue víctima de un robo con una gran carga emotiva mientras compraba el vestido para la fiesta de 15 años de su hija Mía en el popular barrio comercial de Once en Buenos Aires.

El robo, que quedó grabado por las cámaras de seguridad, generó una ola de indignación y, a la vez, de solidaridad en Argentina.

Un sueño robado en la Avenida Corrientes

La "Fiesta de 15" es una celebración muy importante en muchos países, que marca la transición de una joven de niña a mujer. Yesica y su hija Mía habían viajado desde La Plata (provincia de Buenos Aires) con el dinero ahorrado para adquirir el traje y calzado para la tan anhelada celebración.

El hecho ocurrió en una zapatería ubicada en la concurrida Avenida Corrientes, en el barrio de Once. Esta zona es conocida por ser un gran polo comercial donde se consiguen diversos artículos a precios accesibles.

"No solo me robaron la plata, me robaron la ilusión de mi nena", expresó Yesica con un profundo dolor a los medios locales.

Las imágenes de seguridad del local, difundidas tras el incidente, muestran el momento exacto en que el delincuente, haciéndose pasar por un cliente, aprovechó un instante de distracción de la madre mientras conversaba con Mía. Con habilidad, el ladrón abrió la mochila de Yesica y sustrajo la billetera que contenía no solo el dinero destinado a la compra, sino también su documentación personal. Acto seguido, el asaltante se retiró caminando con total impunidad.

A pesar de que el rostro del perpetrador fue capturado en la filmación, hasta el momento no ha sido identificado según informa TN.

El impacto emocional del robo ha movilizado a vecinos y allegados de la familia. Ante la dramática situación, se ha iniciado una colecta pública a través de redes sociales para ayudar a Yesica y Mía, con el objetivo de asegurar que la joven pueda tener su vestido y calzado y celebrar su fiesta de 15.

