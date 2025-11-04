Tragedia en la ruta Cochabamba–Santiváñez: choque frontal deja dos muertos y tres heridos

Un trágico accidente de tránsito se registró en la carretera que une la ciudad de Cochabamba con el municipio de Santiváñez, donde dos vehículos colisionaron de frente, dejando como saldo dos personas fallecidas y tres heridas, entre ellas una menor de 12 años.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, el impacto fue de gran magnitud y provocó que las víctimas fatales quedaran atrapadas entre los fierros retorcidos, por lo que fue necesario el uso de herramientas de rescate especializadas para liberar los cuerpos.

Las tres personas heridas fueron auxiliadas y trasladadas a centros médicos cercanos, donde reciben atención médica.

Personal policial realizó el levantamiento legal de los cuerpos e inició las investigaciones para determinar las causas del hecho y las responsabilidades correspondientes.

Video: SAR-Bolivia Filial Cochabamba

