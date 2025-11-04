TEMAS DE HOY:
Asesinato Ataque abejas Guardia agredido

30ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Tragedia en la ruta Cochabamba–Santiváñez: choque frontal deja dos muertos y tres heridos

[Video] Dos personas perdieron la vida y tres resultaron heridas, entre ellas una menor de 12 años, que fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Red Uno de Bolivia

04/11/2025 11:39

Foto SAR-Bolivia Filial Cochabamba
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un trágico accidente de tránsito se registró en la carretera que une la ciudad de Cochabamba con el municipio de Santiváñez, donde dos vehículos colisionaron de frente, dejando como saldo dos personas fallecidas y tres heridas, entre ellas una menor de 12 años.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, el impacto fue de gran magnitud y provocó que las víctimas fatales quedaran atrapadas entre los fierros retorcidos, por lo que fue necesario el uso de herramientas de rescate especializadas para liberar los cuerpos.

Las tres personas heridas fueron auxiliadas y trasladadas a centros médicos cercanos, donde reciben atención médica.

Personal policial realizó el levantamiento legal de los cuerpos e inició las investigaciones para determinar las causas del hecho y las responsabilidades correspondientes.

Video: SAR-Bolivia Filial Cochabamba

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD