La Intendencia Municipal de Rurrenabaque procedió a la clausura inmediata de la distribuidora de gas "San Miguel" tras recibir alertas de los ciudadanos. La intervención se ejecutó luego de confirmarse que el establecimiento intentaba comercializar la garrafa de GLP (Gas Licuado de Petróleo) a un costo ilícito de 45 bolivianos.

Durante la inspección oficial, la encargada del local no pudo presentar facturas que respaldaran el aumento ni mostró apertura para dialogar con los inspectores. Ante la falta de sustento legal, las autoridades determinaron el cierre del recinto para proteger el bolsillo de las familias frente a la presunta especulación.

Para garantizar el cumplimiento de la sanción, un gendarme municipal permanece custodiando el lugar y evitando cualquier transacción clandestina de combustible. Esta medida administrativa busca sentar un precedente contra quienes intenten lucrar injustificadamente con productos de la canasta básica.

La población local manifestó su profunda preocupación por el abastecimiento, pero aplaudió la rápida respuesta de las autoridades municipales. Los residentes de Rurrenabaque ahora exigen una fiscalización constante para asegurar que los precios oficiales se respeten en todo el departamento del Beni.

