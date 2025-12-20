Transporte público rechaza el pasaje a Bs 3 y confirma que no habrá servicio desde el lunes

El sector del transporte público ha decidido sumarse formalmente al paro nacional tras rechazar de forma unánime la propuesta de nivelar el pasaje a 3 bolivianos. Los dirigentes del gremio aseguran que la única vía para solucionar el conflicto actual es la abrogación definitiva del decreto vigente.

Actualmente, las unidades se mantienen en un estado de "repliegue", pero la medida se intensificará con una paralización total de actividades a partir del próximo lunes. Esta decisión garantiza que Santa Cruz continuará sin servicio de transporte, dejando a la población a la espera de un consenso con las autoridades.

Mira la programación en Red Uno Play