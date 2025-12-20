El Gobierno anuncia reducción de salarios y congelamiento de incrementos para el sector público en 2026

Ante la creciente ola de críticas y exigencias de austeridad por parte de la ciudadanía, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, salió al paso para aclarar las medidas de ajuste que el Gobierno está aplicando. A través de sus redes sociales, la autoridad enfatizó que el Estado ya ha iniciado un proceso de "apretarse el cinturón" mediante normativas vigentes que afectan directamente la estructura salarial pública.

El Estado "se aprieta el cinturón"

El ministro instó a la población a revisar el Decreto Supremo 5503, específicamente los artículos 108 y 109, para evitar caer en desinformación. Según explicó Espinoza, la normativa establece una nueva escala salarial que implica la reducción de sueldos y la eliminación de cargos en diversas entidades públicas.

"No se están protegiendo privilegios, se está ordenando la casa. Los funcionarios públicos también estamos haciendo el esfuerzo", afirmó el ministro.

Medidas clave del Decreto 5503

La autoridad detalló los puntos centrales de la estrategia de austeridad que regirá la administración pública:

Reducción salarial: Emisión de una nueva escala con salarios y cargos reducidos.

Cero contrataciones: Prohibición de nuevos contratos en el sector público, salvo casos excepcionales de crecimiento vegetativo.

Racionalización: Orden de reducir personal y gastos de funcionamiento al mínimo necesario, sin comprometer servicios esenciales.

Congelamiento para 2026: Se confirmó que no habrá incremento salarial para ningún funcionario público durante la gestión 2026.

Excepciones en sectores estratégicos

Espinoza aclaró que, si bien el ajuste es severo, el Gobierno busca salvaguardar los servicios básicos. Por ello, solo se respetarán los ascensos por ley y el crecimiento natural de personal en cuatro áreas críticas: Salud, Educación, Policía y Defensa.

Finalmente, el titular de Economía hizo un llamado al debate informado. "Criticar es válido, pero criticar sin leer no ayuda. Bolivia se reconstruye con responsabilidad, no con rumores", concluyó, reafirmando el compromiso del Gobierno con un Estado austero y al servicio del país.

