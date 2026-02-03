TED de Cochabamba: partidos serán sancionados si no reemplazan a sus candidatos inhabilitados hasta el 5 de febrero

A dos días del plazo, el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Daniel Quinteros, advirtió que las organizaciones políticas que no sustituyan a sus candidatos inhabilitados rumbo a las elecciones subnacionales hasta el 5 de febrero serán sancionadas conforme al reglamento de faltas y sanciones electorales.

Quinteros recordó que el 63% de las candidaturas presentadas en el departamento fueron inhabilitadas, por lo que las organizaciones tienen plazo hasta el 5 de febrero para que sus delegados presenten la documentación de sustitución correspondiente.

“Si la organización política no llega a sustituir a sus candidatos para la habilitación, se establece una sanción económica”, explicó.

Según el reglamento, no presentar documentación para la sustitución de candidaturas constituye una falta sancionada con 30 salarios mínimos. Esta sanción se agrava a 50 salarios mínimos si la omisión afecta a una candidatura femenina, en cumplimiento de las normas de paridad y alternancia.

Quinteros informó que hasta el momento las sustituciones han sido mínimas. En total se recibieron 94 solicitudes, de las cuales seis corresponden al Frente Amplio Patriótico (FAP) de Quillacollo, 11 a FRI, 20 a A-UPP, dos a Unidad Nacional, 12 a Súmate, 34 a MTS, dos a Libre y siete a Patria.

El presidente del TED Cochabamba aclaró que, aun cuando una organización no sustituya a su candidato, la sanción se aplica pero el partido continúa en carrera electoral. En esos casos, se deberá analizar el espacio en la papeleta, ya que si la candidatura no es habilitada, la franja podría quedar en blanco. Actualmente, la papeleta cuenta con 10 franjas, tras la salida de una organización política.

Demandas de inhabilitación

Respecto a las impugnaciones, el presidente del TED Cochabamba informó que se presentaron 17 demandas de inhabilitación, de las cuales cinco fueron admitidas y ya cuentan con respuesta de los candidatos observados.

Entre los procesos admitidos figuran una demanda contra Manfred Reyes Villa, candidato de APB-Súmate a la Alcaldía de Cochabamba; una contra un candidato de Unidad Nacional en Quillacollo; dos contra postulantes de Soluciones Con Todos; y una contra José Carlos Sánchez, candidato de Nueva Generación Patriótica (NGP) a la Alcaldía de Cochabamba.

Quinteros explicó que estos procesos se desarrollan conforme a lo establecido en la Ley 026 y el reglamento electoral, respetando el debido proceso. Primero se notifica a la parte demandada para que responda, luego el TED tiene 72 horas para emitir una resolución como cuerpo colegiado. Posteriormente, las partes pueden presentar un recurso de apelación, que es remitido al Tribunal Supremo Electoral (TSE), instancia que cuenta con cinco días para resolver.

Finalmente, la autoridad electoral informó que todas las demandas de inhabilitación serán resueltas hasta el miércoles 4 de febrero de 2026, conforme al calendario electoral vigente.



