TED Cochabamba insta a partidos a sustituir candidatos antes del 5 de febrero

A tres días del plazo, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba recordó que hasta el jueves 5 de febrero las agrupaciones y alianzas políticas deben presentar la sustitución de candidatos inhabilitados rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

Hasta la semana pasada, se habían recibido más de 70 solicitudes de sustitución, pero el TED advirtió que existen más de 2.600 candidatos inhabilitados, por lo que las organizaciones políticas deben actuar con rapidez.

Según el TED, las sustituciones se aplican a candidatos que hayan sido inhabilitados por incumplimiento de requisitos o a quienes hayan renunciado. Las autoridades electorales instan a los partidos a realizar los cambios con anticipación y no dejar la gestión para el último momento.

El 5 de febrero también vence el plazo para la publicación de las listas de ciudadanos habilitados e inhabilitados para votar, las cuales se podrán consultar en el portal web del TED Cochabamba o en la aplicación móvil “Yo Participo”.

Tras la publicación, se habilitarán tres días para que los ciudadanos puedan presentar reclamos o solicitar correcciones en caso de inconsistencias.

El TED enfatizó la importancia de cumplir los plazos para garantizar un proceso electoral ordenado y transparente.



