TED Cochabamba insta a partidos a sustituir candidatos antes del 5 de febrero

Hasta la semana pasada se recibieron más de 70 solicitudes de sustitución, pero las autoridades electorales aseguran que quedan muchos ajustes por realizar.
A tres días del plazo, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba recordó que hasta el jueves 5 de febrero las agrupaciones y alianzas políticas deben presentar la sustitución de candidatos inhabilitados rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.
Hasta la semana pasada, se habían recibido más de 70 solicitudes de sustitución, pero el TED advirtió que existen más de 2.600 candidatos inhabilitados, por lo que las organizaciones políticas deben actuar con rapidez.
Tras la publicación, se habilitarán tres días para que los ciudadanos puedan presentar reclamos o solicitar correcciones en caso de inconsistencias.
El TED enfatizó la importancia de cumplir los plazos para garantizar un proceso electoral ordenado y transparente.
