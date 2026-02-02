Bolivia registró en enero un superávit fiscal de Bs 2.300 millones

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que Bolivia cerró enero con un superávit fiscal de Bs 2.300 millones, resultado que contrasta con el déficit de Bs 664 millones registrado en el mismo mes del año pasado y que, según la autoridad, marca un punto de inflexión en la política fiscal del país.

Espinoza explicó que este resultado es consecuencia de la política fiscal y de estabilización macroeconómica asumida por el Gobierno, y subrayó que un desempeño de estas características no se registraba desde hace varios años.

“Ya podemos decir que tenemos un superávit. Todas las perspectivas que se tenían sobre la gestión macroeconómica, incluso las más optimistas, están siendo superadas. Si seguimos este camino, febrero también tendrá algo de superávit y luego marzo y abril, que son meses con mayores ingresos”, señaló.

El ministro precisó que el superávit equivale a cerca de medio punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) y atribuyó este desempeño a la reducción del gasto dispendioso, el reordenamiento del presupuesto público y la eliminación de la subvención a los combustibles, medidas que permitieron disminuir de manera significativa el déficit estructural.

En ese contexto, recordó que en 2024 se registró un pequeño superávit, aunque aclaró que este se debió a adelantos forzados de impuestos aplicados a algunas empresas por el Gobierno de entonces.

