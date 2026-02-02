Unión Europea destaca labor del TSE y ratifica apoyo a la institucionalidad democrática en Bolivia

Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reunieron este lunes con representantes de la Misión de la Unión Europea (UE), quienes reconocieron y valoraron el trabajo del órgano electoral por haber garantizado un proceso en el que se respetó la voluntad ciudadana.

Durante el encuentro, Pelayo Castro, director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, afirmó que la visita de la delegación europea no es casual y tiene como objetivo destacar el valor de la democracia en Bolivia como eje central de la cooperación con el país.

“Es una responsabilidad realizar este trabajo que ha permitido que Bolivia abra una era de esperanza. Es una era de esperanzas para los bolivianos y para sus socios internacionales. Esta semana haremos muchas actividades en distintos ámbitos y habrá anuncios importantes de cooperación, pero nuestra cooperación empieza con la democracia”, señaló Castro.

El representante europeo también destacó el compromiso del TSE de poner en marcha las recomendaciones formuladas por la Misión de Observación Electoral de la UE, de cara a las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

En ese marco, la Unión Europea ratificó su respaldo a la institucionalidad democrática boliviana y su disposición de continuar apoyando los procesos electorales del país.

Por su parte, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, agradeció a la misión de la UE por el acompañamiento y por las recomendaciones que han realizado para mejorar el proceso electoral en el país.

“Estamos seguros que vamos a seguir contando con el asesoramiento y el acompañamiento de la UE en el proceso electoral de las elecciones subnacionales”, señaló Ávila.

