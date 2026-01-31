Santa Cruz lidera la lista de candidatos inhabilitados para las Subnacionales 2026

El Tribunal Supremo Electoral ha publicado la lista definitiva de 357 candidatos inhabilitados para las Elecciones Subnacionales 2026. Esta cifra surge tras concluir el periodo de revisión y resolución de los recursos legales presentados por los afectados.

Santa Cruz encabeza la lista nacional con 122 postulantes fuera de competencia, seguido por La Paz con 84 casos.

En contraste, el departamento del Beni registró la menor incidencia con apenas 6 candidatos inhabilitados.

La candidatura más afectada es la de Concejal con 234 bajas, lo que representa el volumen más alto del listado. Por el contrario, los aspirantes a Alcalde/sa suman 39 casos, siendo una de las categorías con menor cantidad de registros.

El recurso de apelación fue el mecanismo más utilizado por los candidatos para intentar revertir su situación. No obstante, la determinación más frecuente del TSE fue declarar estos pedidos como Infundados, ratificando las inhabilitaciones iniciales.

Esta depuración obliga a las organizaciones políticas a reorganizar sus planillas en municipios clave de todo el país. Con estas resoluciones, el mapa electoral hacia 2026 comienza a definirse bajo estrictos criterios de cumplimiento técnico.

Además, puede descargar las listas de candidatos habilitados e inhabilitados escaneando el siguiente QR:

