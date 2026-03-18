La FIFA confirmó la implementación de nuevas normas que entrarán en vigencia en la próxima Copa del Mundo, marcando una de las actualizaciones reglamentarias más importantes de los últimos años.

La primera modificación establece un límite estricto en las sustituciones. Los jugadores que salgan del campo tendrán un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. En caso de exceder ese tiempo, el futbolista que ingresará deberá esperar un minuto completo antes de entrar, buscando evitar demoras intencionales.

Otra de las novedades apunta directamente a los saques de banda. A partir del Copa Mundial de la FIFA 2026, los equipos tendrán solo cinco segundos para ejecutar el lateral. Si no lo hacen dentro de ese plazo, perderán automáticamente la posesión del balón.

Los protocolos médicos también fueron ajustados. Todo jugador que reciba atención dentro del campo deberá salir al reanudarse el partido y permanecer al menos un minuto fuera antes de volver a ingresar, con el objetivo de reducir interrupciones estratégicas.

Finalmente, el VAR ampliará su alcance. El sistema podrá intervenir en decisiones relacionadas con dobles tarjetas amarillas y saques de esquina, siempre que exista una evidencia clara de error arbitral, buscando disminuir controversias en momentos clave.

Con estas cuatro modificaciones, el Mundial 2026 no solo destacará por su formato ampliado, sino también por la implementación de reglas que apuntan a un juego más dinámico, justo y fluido, en un torneo que concentrará la atención de todo el planeta.

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