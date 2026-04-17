¡Sorpresa! A meses del Mundial, una selección echó a su entrenador

A pocos meses del inicio del Mundial 2026, las selecciones comienzan a definir detalles clave de cara a la competencia. Sin embargo, Selección de Arabia Saudita dio un giro inesperado al destituir a su entrenador.

Se trata del francés Hervé Renard, quien fue apartado del cargo pese a haber protagonizado uno de los hitos más recordados del último tiempo: la histórica victoria sobre la Selección argentina en el debut del Mundial de Qatar 2022.

Renard ya había dejado el cargo a comienzos de 2023 y regresó a finales de 2024, tras su paso por el fútbol femenino saudí. Su salida, en esta ocasión, se produce en un momento clave de preparación, generando incertidumbre en el entorno del equipo.

Arabia Saudita integrará el Grupo H del Mundial, donde enfrentará a la Selección de España, Selección de Uruguay y Selección de Cabo Verde, en partidos que se disputarán en Estados Unidos. La selección buscará repetir o superar su actuación histórica en Qatar, aunque ahora con un nuevo rumbo en el banquillo.

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