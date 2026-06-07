Red Uno vive el Mundial 2026: cobertura total desde México hasta Nueva Jersey

La cuenta regresiva terminó y la fiesta más grande del fútbol ya se empieza a vivir en las pantallas bolivianas. Red Uno de Bolivia desplegó oficialmente a su equipo de avanzada rumbo a México, marcando el inicio de lo que promete ser una cobertura histórica y sin precedentes para el Mundial 2026.

Bajo el lema "El mundial lo vives por Red Uno", la casa televisiva se declara lista para conectar a todo el país con la emoción de la cita ecuménica. La red naranja te mostrará cada detalle desde las sedes principales en Norteamérica.

"La ruta está definida"

El entusiasmo dentro del equipo es evidente. En el más reciente promocional del canal, el reconocido presentador deportivo Pablo Bustillo envió un mensaje contundente y lleno de pasión para toda la audiencia boliviana:

"¿Quién dijo que no estaríamos presentes? Una fiesta así es para todos, porque de cada 48 meses disfrutamos solo uno de esta manera, y queremos hacerlo como corresponde. Desde Ciudad de México hasta New Jersey no nos detenemos, presencien los cotejos más relevantes. Acompañaremos sobre todo a nuestros hermanos. Entrevistas, notas especiales, contactos en directo y contenido digital. Es un compromiso, la ruta está definida".

Despliegue de talento: Rostros nuevos y consagrados

Para cumplir con este gran compromiso, Red Uno preparó un equipo de primer nivel. La cobertura no solo contará con los presentadores más queridos y consagrados de los ejes troncales del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), sino que también sumará nuevos rostros a su plantel periodístico, como José Quino y Rafael Rentería, refrescando la pantalla y garantizar una perspectiva dinámica y moderna.

¿Qué esperar de la cobertura de Red Uno?

El canal promete una experiencia multiplataforma que mantendrá a los fanáticos enganchados las 24 horas del día a través de:

Contactos en directo: Despachos de manera inmediata desde los estadios y las zonas de aficionados ( Fan Zones ).

Partidos clave: Transmisión y seguimiento de los cotejos más relevantes del torneo.

Contenido Digital: Cobertura exclusiva para redes sociales, detrás de cámaras y datos al minuto.

Historias con identidad: Notas especiales enfocadas en el color de la hinchada y el apoyo a los hermanos latinoamericanos en la competencia.

La avanzada ya está en territorio mexicano y el compromiso está sellado. Prepárate, porque el Mundial 2026 se juega y se vive por Red Uno.

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