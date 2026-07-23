¿Qué sigue para Brasil tras el fracaso en el Mundial? Obligada a reinventarse

Brasil volvió a despedirse antes de tiempo de una Copa del Mundo. La derrota ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 significó un nuevo golpe para una selección que llegaba como una de las principales candidatas al título, pero que nuevamente quedó lejos de las expectativas.

La llegada de Carlo Ancelotti al banquillo brasileño había generado una enorme ilusión. El técnico italiano, considerado uno de los entrenadores más exitosos del fútbol mundial, asumió con la misión de devolver a la Canarinha a lo más alto. Sin embargo, el proyecto terminó dejando más dudas que certezas.

Pese a contar con figuras de talla internacional como Vinícius Jr., Raphinha, Marquinhos, Alisson y Bruno Guimarães, Brasil nunca encontró un funcionamiento colectivo que le permitiera dominar los partidos. La selección perdió el control del mediocampo, mostró dificultades para generar juego y fue incapaz de imponer condiciones frente a rivales de mayor exigencia.

Uno de los aspectos más cuestionados durante el Mundial fue la conformación de la convocatoria. Futbolistas como Danilo, Douglas Santos, Roger Ibañez, Léo Pereira y Fabinho fueron señalados por su discreto rendimiento, mientras que un sector de la afición criticó la ausencia de jugadores que atravesaban un gran momento, entre ellos Andrey Santos, Antony, João Pedro, Richarlison, Murillo y Joelinton.

El mediocampo también fue uno de los puntos más débiles del equipo. La sociedad entre Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá no logró consolidarse, lo que afectó tanto la recuperación del balón como la generación de juego ofensivo. A ello se sumó el escaso aporte de los laterales y la falta de profundidad en ataque.

En la ofensiva, las lesiones y el bajo rendimiento terminaron complicando aún más el panorama. La salida de Raphinha por lesión debilitó al equipo, mientras que Endrick e Igor Thiago no lograron convertirse en las referencias ofensivas que Brasil necesitaba. Vinícius Jr. dejó destellos de su calidad, pero no pudo sostener por sí solo el peso del ataque brasileño.

Pese al nuevo fracaso, Brasil mantiene intacta una de sus principales fortalezas: la constante aparición de jóvenes talentos. Futbolistas como Vinícius Jr., Endrick, Savinho, Estêvão, Rayan, Gabriel Martinelli y João Pedro están llamados a liderar el próximo proceso mundialista.

A ellos se suman otras promesas que vienen destacando en las categorías inferiores, como Luighi, Deivid Washington, Pedrinho, Riquelme Henrique, Giovane, Marlon Gomes y Allan Elias, quienes representan la base de un proyecto que buscará devolver a la Canarinha al primer plano del fútbol internacional.

Con la mira puesta en el Mundial 2030, Brasil inicia una nueva etapa de reconstrucción en la que deberá corregir errores, fortalecer su identidad futbolística y aprovechar el potencial de una generación que ilusiona a toda una nación.

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